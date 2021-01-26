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الاحتلال يعتقل مواطناً على حاجز بيت جانون

26 كانون ثاني / يناير 2021 08:00

غزة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، مواطناً على حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة أثناء مرافقته لابنته المريضة.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ولاء محمد مصطفى الرفاعي، أثناء مرافقته ابنته المريضة عبر حاجز بيت حانون متوجهاً إلى إحدى المستشفيات في المحافظات الشمالية.

وحسب فروانة فإن اعتقال الرفاعي يعتبر حالة الاعتقال الأولى على معبر بيت حانون منذ مطلع العام الجاري، فيما تم اعتقال (10) مواطنين من قطاع غزة عبر المعبر المذكور خلال العام الماضي، كما أجبرت سلطات الاحتلال الكثير من المواطنين ممن تنقلوا عبر الحاجز إلى الانتظار طويلا والاحتجاز لساعات أو الاستجواب والضغط عليهم ومحاولة ابتزازهم قبل السماح لهم بالمرور.

واعتبر فروانة أن استمرار اعتقال المواطنين الغزيين عبر حاجز بيت حانون يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية في نهجها بجعل الحاجز "مصيدة" لاعتقال المواطنين ومكاناً للضغط عليهم ومحاولة ابتزازهم دون مراعاة لاحتياجاتهم الإنسانية.

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