ارتفاع الحرارة اليوم وغداً ومنخفض قطبي الخميس

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً وعاصفا وبارداً الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجاً.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويزداد تعمقاً، لذا يكون الجو غائماً وعاصفا وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجاً.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر:

1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

2-شدة سرعة الرياح.

3-خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.