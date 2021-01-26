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الاحتلال يصيب شاباً بجنين ويعتقل 12 مواطناً من مناطق متفرقة

26 كانون ثاني / يناير 2021 08:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة الغربية -الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطناً في حملات اعتقال واقتحام لعدة مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، كما أصيب شاباً برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين، خلال عمليات الاقتحام.

وذكرت مصادر محلية، إن شاباً أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام مخيم جنين، أعقبه اعتقال الشاب علي عامر فايد،  بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في المخيم، كما اقتحمت  قوات الاحتلال واد برقين قرب جنين، واعتقلتعمران عماد صقر، وعلي عامر.

 وأضافت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد أبو سبيل من مخيم طولكرم، وفادي الجبعاوي وعدي كساب من مخيم نور شمس، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الفتى قصي علي طقاطقة (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

في حين اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت المواطن عبد الرحمن حجاوي، والأسير المحرر عبدالله ولويل، بالإضافة إلى الأسير المحرر قاسم صوي وهو شقيق لشهيدين.

وفي نابلس، اُعتقل المواطن محمد حشاش.

وفي القدس، تم اعتقال المواطنين، حسام يغمور، وفادي كاشور .

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