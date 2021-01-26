اعتقال خمسة مواطنين من جنين وطولكرم

الضفة الغربية -الرأي:

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مخيم جنين ومدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، واعتقلت خمسة مواطنين فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية إن وحدة خاصة مدعومة بعشرات الجنود اقتحمت منازل وفتشتها واعتقلت كلا من: علي العامر وعمران الصقر قبل أن تنسحب من المخيم.

وأشارت إلى أن الشبان رشقوا الجنود بالحجارة حيث دارت مواجهات حتى انسحاب الجنود في وقت مبكر من صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: محمد أبو سبيل من مخيم طولكرم، وفادي الجبعاوي وعدي كساب من مخيم نور شمس، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.