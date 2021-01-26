مديرة الصحة العالمية تتفقد أقسام مستشفى الشفاء بغزة

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، مديرة منظمة الصحة العالمية في غزة
، السيدة ساشا بوتسما مع بداية مهام عملها الجديد في القطاع ، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة .
و أطلع د. أبو سلمية السيدة بوتسما، علي الأوضاع الصحية لمجمع الشفاء الطبي وآلية تقديم الخدمة الصحية المقدمة للمرضي خاصة في ظل انتشار فايروس كوفيد "19".
واستعرض الاحتياجات والتحديات التي تواجه المجمع والتي كان ابرزها الحصار المفروض على قطاع غزة
واثره على مستوى الخدمة الصحية خاصة في ظل الظروف الراهنة .
وأشاد أبو سلمية بالشراكة مع مكتب الصحة العالمية في القطاع بتنفيذها العديد من البرامج التطويرية الصحية والاسهامات التي قدمتها في الخدمة والرعاية الصحية خلال الفترة الماضية ، معتبرا إياها شريك أساسي مع الوزارة في تقديم الخدمات الصحية .
من جهتها، تفقدت السيدة بوتسما سير العمل بمستشفى الولادة وقسمي الحضانة والعمليات وطوارئ الجراحة وطوارئ الباطنة .