منظمة الصحة العالمية تتفقد احتياجات المستشفى الاندونيسي

غزة- الرأي

تفقد وفد من منظمة الصحة العالمية، سير العمل والاحتياجات الضرورية المطلوبة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى الاندونيسي للمواطنين بشمال قطاع غزة وخاصة في حالات الطوارئ.

واستقبل مجلس الإدارة برئاسة مدير المستشفى الدكتور شوقي سالم الوفد الممثل في "ساشا بوتسما" مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية- غزة وكل من" أكسيتنا الكفارنة" منسقة المشاريع في التعاون الدولي بوزارة الصحة والحكيمة اعتماد أبو ورد مسئول الصحة الإنجابية بوزارة الصحة الفلسطينية.

واطلع د. سالم الوفد على سير العمل بالمستشفى وخطط العمل المستقبلية، موضحاً سعة عمل المستشفى في الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع وافتتاح المستشفى قسم خاص لكوفيد19 لتقديم خدمات للمصابين بالفيروس ومكافحته بشمال غزة، لافتا الى أن القدرة الاستيعابية للمستشفى وصلت فى ظل الجائحة لنصف الحجم الكلي لاستيعاب المستشفى من أسرة مبيت للمرضى.

ونوه الى احتياجات المستشفى في الفترة الحالية والقادمة لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والمراجعين بشمال غزة.

وفى نهاية الزيارة قام الوفدبجولة تفقدية لأقسام المستشفى المختلفة وطوابق التوسعة الجديدة للوقوف على كافة الاحتياجات والمتطلبات لاستمرارية تقديم خدماته الصحية وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات.