تعليم غرب غزة يستأنف التعليم الوجاهي للصفوف من(7-11)

غزة- الرأي

أعلنت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، عن عودة التدريس والتعليم الوجاهي داخل مدارسها للمراحل التعليمية من الصف السابع حتى الصف الحادي عشر بعد توقفها خلال الفترة السابقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا داخل قطاع غزة.

وأعلن مدير تعليم غرب غزة الدكتور عبدالقادر ابو علي، عن عودة التدريس لمدارس مديرته وفق برتوكولات صحية وإجراءات وقائية مشددة حافظا على الصحة العامة للطلبة والمدرسين وذلك بعد فترة من التعليم المحوسب عن طريق الانترنت الذي كان يسير بإشراف المديرية.

وقال الدكتور ابو علي: " أيمانًا منا بأهمية المسيرة التعليمة أتممنا اليوم المرحلة الأخيرة من العودة التدريجية وفق نظام معين يضمن سلامة الطلاب والكادر التعليمي"

وأضاف مدير مديرية غرب غزة بأن التعليم الوجاهي يتميز عن التعليم عن بعد بسهولة إيصال المعلومة للطالب والقدرة على الاستيعاب بشكل أفضل من أي طريقة أخرى وأنهم واصلو الليل بالنهار للوصول إلى نقطة العودة الأمنة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كانت قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن عودة عجلة التعليم الوجاهي لباقي المراحل التعليمية من الصف السابع للصف الحادي العشر اليوم الاثنين بعد عودة الدراسة من الصف الأول للصف السادس قبل عشر ايام تقريبا فضلا عن استمرار التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة خلال الفترة السابقة وفق الإجراءات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية.