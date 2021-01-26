تعليم غرب غزة يستأنف التعليم الوجاهي للصفوف من(7-11)

أعلنت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، عن عودة التدريس والتعليم الوجاهي داخل مدارسها للمراحل التعليمية من الصف السابع حتى الصف الحادي عشر بعد توقفها خلال الفترة السابقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا داخل قطاع غزة.
وأعلن مدير تعليم غرب غزة الدكتور عبدالقادر ابو علي، عن عودة التدريس لمدارس مديرته وفق برتوكولات صحية وإجراءات وقائية مشددة حافظا على الصحة العامة للطلبة والمدرسين وذلك بعد فترة من التعليم المحوسب عن طريق الانترنت الذي كان يسير بإشراف المديرية.
وقال الدكتور ابو علي: " أيمانًا منا بأهمية المسيرة التعليمة أتممنا اليوم المرحلة الأخيرة من العودة التدريجية وفق نظام معين يضمن سلامة الطلاب والكادر التعليمي"
وأضاف مدير مديرية غرب غزة بأن التعليم الوجاهي يتميز عن التعليم عن بعد بسهولة إيصال المعلومة للطالب والقدرة على الاستيعاب بشكل أفضل من أي طريقة أخرى وأنهم واصلو الليل بالنهار للوصول إلى نقطة العودة الأمنة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كانت قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن عودة عجلة التعليم الوجاهي لباقي المراحل التعليمية من الصف السابع للصف الحادي العشر اليوم الاثنين بعد عودة الدراسة من الصف الأول للصف السادس قبل عشر ايام تقريبا فضلا عن استمرار التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة خلال الفترة السابقة وفق الإجراءات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية.
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