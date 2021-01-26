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خلال اجتماعها الدوري برؤساء الأقسام

تعليم الوسطى يناقش التعليم الوجاهي الآمن

26 كانون ثاني / يناير 2021 09:36

تعليم الوسطى يناقش التعليم الوجاهي الآمن
تعليم الوسطى يناقش التعليم الوجاهي الآمن

الوسطى- الرأي

 عقد مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج اليوم اجتماعاً برؤساء أقسام المديرية، بحضور مديري الدائرتين الإدارية ناصر السدودي والفنية محمد حمدان لمناقشة عدد من الأمور الفنية والإدارية المتعلقة باستئناف العملية التعليمية والتعليم الوجاهي ضمن العودة الآمنة للمدارس.
 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وشكر جهود رؤساء الأقسام المبذولة في سبيل الارتقاء بالمسيرة التعليمية مما ينعكس بصورة إيجابية على نتائج وتحصيل الطلبة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، وتطرق الاجتماع إلى بعض التغييرات الإدارية المتعلقة بعمل الأقسام، إضافة لمناقشة تقييم الأداء السنوي و الزيارات الميدانية ودوام الموظفين.
مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي طالب بأن يكون هناك متابعة دائمة ودور فاعل في دعم ومساعدة المدارس لإنجاح خططهم ومشاريعهم في ظل جائحة كورونا، وتحدث عن عدد من الموضوعات الإدارية المتعلقة بعمل الأقسام وتكامل الأدوار بينهم والعمل بروح الفريق.
 من جانبه أوضح مدير الدائرة الفنية محمد حمدان بأن مديرية الوسطى تسير وفق خطة معدة مسبقاً وضمن خطة العودة الآمنة للمدارس وما تتضمنه من اجراءات سلامة ووقاية والتزام بالبروتوكول الصحي لوقاية الطلبة والمعلمين وكافة الموظفين من مخاطر الجائحة.

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