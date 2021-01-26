الصحة: 5 حالات وفاة و214 إصابة جديدة بـ"كورونا" بغزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة، و 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المستشفى 103، منها 52 بحالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 435 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1505 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار/ مارس الماضي 50048 إصابة، منهم 4722 حالة نشطة، و44813 حالة تعافٍ، و513 وفاة.