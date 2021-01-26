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النيابة العامة تحقق بـ 189قضية وتوقف 84 متهمًا

26 كانون ثاني / يناير 2021 10:58

النيابة العامة تحقق بـ 189قضية وتوقف 84 متهمًا
النيابة العامة تحقق بـ 189قضية وتوقف 84 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 189 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز26 يناير 2021، فقد حققت النيابة أمس الاثنين، في 20 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 169 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 84 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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