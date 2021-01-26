هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير فؤاد الشوبكي

غزة- الرأي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن الأسير فؤاد الشوبكي (82 عامًا) يمكث في قسم الحجر الصحي بسجن "آيالا" للاحتلال الإسرائيلي في حالة خطرة، بعد تدهور وضعه الصحي، إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وقالت الهيئة، في بيان تلقت"الرأي" نسخة عنه، إن الأسير الشوبكي، أصيب بالفيروس بعد مخالطته سجانًا (إسرائيلياً) كان يقود عربة "البوسطة"، لنقله لأحد المستشفيات لدى الاحتلال في الأسبوع الماضي لإجراء عملية في عينيه. وحمّلت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير الشوبكي، مشيرة إلى أنه يعاني من وضع صحي صعب للغاية، حيث يشتكي من سرطان البروستات ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية لحالته.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية، بضرورة تكثيف الجهود والضغط على حكومة الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن خصوصًا، والعمل على إرسال لجنة طبية دولية، تتابع الأوضاع الصحية للأسرى في سياق التطورات الكارثية، جراء استمرار انتشار العدوى، وتصاعد الإصابات بين صفوف الأسرى.

يشار إلى أن الأسير الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى"، أكبر المعتقلين القابعين داخل سجون الاحتلال سناً، وهو من قطاع غزة، ، ومحكوم بالسجن مدة 17 عاماً.

ويحمل رتبة "لواء" في السلطة الفلسطينية، ويعاني من مرض السرطان وعدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.

واعتُقل الشوبكي عام 2006، وحُكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما، بعد اتهامه بالمسؤولية عن محاولة تهريب سفينة مُحملة بالأسلحة، كان من المفترض أن تصل إلى قطاع غزة. وبحسب مؤسسات تعنى بالأسرى، فقد ارتفع عدد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا"، منذ بدء الجائحة في مارس/آذار من العام الماضي، إلى 300.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.