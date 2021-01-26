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استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب سلفيت

26 كانون ثاني / يناير 2021 12:54

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب سلفيت
استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب سلفيت

نابلس- الرأي

استشهد شاب فلسطيني، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أطلق الاحتلال، النيران تجاهه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "ارئيل" في المنطقة الواقعة ما بين نابلس وسلفيت.

وأعلنت وزارة الصحة، في الضفة المحتلة، عن استشهاد الشاب الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده على أحد المفترقات القريبة من قرية حارس غرب سلفيت.

وكان جنود الاحتلال قد تركوا الشاب المصاب ينزف على الرصيف، بعد اصابته بعدة رصاصات، ولم تقدم له الاسعافات الأولية، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال فور جريمة اطلاق الرصاص على الشاب المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما شدد من تواجده عند مدخل قرية حارس القريبة من محيط المكان.

وكانت قد زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب  اقترب من نقطة تفتيش تواجدت فيها مجندة قرب المستوطنة؛ فطعنها، الأمر الذي أدى لإصابتها بجراح طفيفة.

وتقع المستوطنة ما بين نابلس وسلفيت، وهي من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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