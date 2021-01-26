" المواصلات": الشؤون القانونية تستعرض إنجازاتها خلال 2020

غزة- الرأي

تعد دائرة الشؤون القانونية بوزارة النقل والمواصلات ذات مكانة كبيرة داخل الوزارة التي تعمل على إنجاز ومتابعة جميع المعاملات بكافة أنواعها والتي تخدم المواطنين داخل قطاع غزة، حيث تمكنت الوحدة القانونية بتكاتف جهود موظفيها من إنجاز واتمام ما يقارب 17395 معاملة خلال العام الماضي.

وأوضح أ. عماد الشيخ علي المستشار القانوني للوزارة بأن وحدته تضع بين أعينها مصلحة المواطن الفلسطيني والتخفيف عن كاهله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من إثني عشر عاماً.

وأضاف الشيخ علي أن الوحدة يناط بها العديد من القضايا المهمة التي تشكل في بداية أي عمل للوزارة من خلال إنجاز المعاملات لها علاقة بالاستشارات وتقديم الرأي والمشورة للجهات العليا بالوزارة وكذلك بدوائر سلطة الترخيص وإبرام العقود والمذكرات مع الجهات ذات الاختصاص وتمثيل الوزارة في المحاكم النظامية في العديد من القضايا وحضور المؤتمرات التي تصب في خدمة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع بالقول إن وحدة الشؤون القانونية تستقبل المواطنين بشكل يومي على مدار الساعة في مقر الوزارة لحل أي إشكالية قد تواجههم خلال تنفيذ معاملاتهم في دوائر الوزارة المختلفة والمنتشرة عبر المحافظات الخمسة في قطاع غزة من خلال التنسيق والتواصل مع كافة الإدارات المختصة وتقديم الدعم القانوني.

وأفاد الشيخ علي أن الوحدة القانونية أنجزت في عام 2020م " 17395 " معاملة مجزأة ما بين إعداد الأنشطة والقوانين والقرارات والمذكرات الخاصة والعقود " 7520 "، ومتابعة قضايا المحاكم والنيابة العامة" 355 "، والاستشارات القانونية والشكاوى الخاصة بالمواطنين ولجان التحقيق " 9520 ".

ونوه إلى ضرورة إطلاع المواطنين على الأحكام والقواعد القانونية المتعلقة بقانون المرور الفلسطيني واللوائح التنظيمية الخاصة، من باب الإلمام بحقوقهم وواجباتهم القانونية وتحمل المسؤوليات الوطنية

ونوه الشيخ علي إلى أن هناك تعليمات من اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل الوزارة بضرورة التسهيل على المواطنين بما يحقق التوازن بين مصالح المواطن وإنفاذ القانون.

وناشد المستشار كافة المواطنين إلى عدم التردد في التوجه إلى الدائرة القانونية في وزارة النقل والمواصلات لتقديم طلب المساعدة او الاستشارة القانونية في أي وقت وزمان.

من جانب آخر قال المواطن حسام زياد عياد إنه قدم طلباً لسيادة وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ بإعفاء مدة حجز مركبته في المحكمة والمتوقفة منذ ثلاث سنوات ونصف حيث قامت الوحدة القانونية بمعالجة الأمر وفك الحجز عن هذه المركبة والتوجه إلى دائرة الترخيص وإتمام المعاملة بأسرع وقت، وشكر المواطن عياد وزارة النقل والمواصلات على سرعة إنجاز المعاملة والتخفيف عن كاهل المواطن في قطاع غزة.

وعبر المواطن محمد خضر حسان عن امتنانه الكبير للوحدة القانونية في وزارة النقل والمواصلات على ما قدمته من خدمة كبيرة له في معاملة نقل الملكية بأسرع وقت والتواصل مع دائرة الترخيص في سبيل تسهيل معاملته وتقديم أفضل الخدمات له.

الجدير بالذكر أن وحدة الشؤون القانونية تتبع لوكيل الوزارة بشكل مباشر لأهميتها في تسهيل وحل كافة إشكاليات المواطنين