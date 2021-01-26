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تعليم خان يونس يكرّم الفائزين في مسابقة أفضل صف افتراضي

26 كانون ثاني / يناير 2021 01:35

تعليم خان يونس يكرّم الفائزين في مسابقة أفضل صف افتراضي
تعليم خان يونس يكرّم الفائزين في مسابقة أفضل صف افتراضي

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس الفائزين في مسابقة أفضل صف افتراضي، في مركز التدريب التربوي، بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وعدد من المشرفين التربويين، ود. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور.
وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وأشاد بجهود المعلمين والمعلمات الذين أبدعوا في توظيف منصات التعلم عن بعد وخاصة الصفوف الافتراضية واستثمارها بأفضل الطرق لتكون بديلاً للتعليم الوجاهي الذي تعذر بسبب جائحة كورونا، وثمن جهود كل من ساهم في تنفيذ المسابقة وكل من شارك، وخص بالذكر مدير الدائرة الفنية، ورئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. أحمد الفرا مشرف مبحث التكنولوجيا، وأ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، وعضوتي لجنة التحكيم: أ. سماهر الفرا، وأ. لبنى أبو عودة، مؤكداً أن المديرية ستظل داعمة للمعلمين والمعلمات المتميزين.
وتم في نهاية اللقاء تكريم الحضور بشهادات تقدير وهدايا رمزية.

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