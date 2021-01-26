" المجلس الأعلى"و" الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عن انطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين من خلال اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى ووزارة الاقتصاد.

وجرى ظهر اليوم الثلاثاء توقيع الاتفاقية في مقر المجلس الأعلى بغزة، بحضور د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد، وعلام غباين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار، وأيمن أبو ليلة مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاقتصاد، والمدراء العامون بالمجلس.

وتضمن الاتفاق مع وزارة الاقتصاد - هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، توفير تمويل ميسر لإقامة وتطوير المشاريع الصغيرة للرياضيين، بنظام القرض الحسن.



وأوضح عبد السلام هنية أهمية الاتفاق في دعم الرياضيين وتوفير مشاريع تنموية صغيرة تساعد هذا القطاع على التطور وتقديم خدمات أكبر والاعتماد على مصادر ذاتية.

وشكر هنية وزارة الاقتصاد ود. رشدي وادي على دعم الاتفاق والبدء كمرحلة أولى لتمويل (80) مشروع خلال العام 2021.



بينما أكد د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارته تفدم برنامج التمويل للقطاعات التجارية والصناعية، وتبدأ مع الاتفاق الجديد هذا اليوم بمنح الفرصة للقطاع الرياضي.

وقال وادي:" لدينا إمكانية لدعم المشاريع الجديدة وأيضا المشاريع القائمة، هذه فرصة مناسبة للقطاع الرياضي، وننتظر أفكار نوعية تخدم الرياضة وتوفر مصادر دخل خاصة بالأندية والرياضيين، وتوفر فرص عمل".

وأضاف أن هيئة تشجيع الاستثمار تعمل على المساهمة في دعم المشاريع الممولة من خلال بعض الإعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات السجل التجاري، كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد لديها فريق مؤهل لمساعدة القطاع الرياضي في تقديم دراسات جدوى للمشاريع الممولة.



وكان هنية اصطحب د. رشدي وادي في جولة على مرافق مجمع فلسطين الرياضي حيث أبدى د.وادي إعجابه بالخدمات والتطور في مرافق استاد فلسطين وصالة كمال الأجسام واللياقة البدنية وصالة صعد صايل.