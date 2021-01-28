10 وفيات و660 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و660 إصابة جديدة بـ"كورونا" و913 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم حول الوضع الوبائي في فلسطين، إنه تم تسجيل 10 وفيات، موزعة على النحو التالي: (حالتا وفاة في الخليل، وقطاع غزة 5 وفيات، ومدينة القدس 3).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت على النحو التالي: "سلفيت (22)، نابلس (71)، ضواحي القدس (28)، طوباس (18)، بيت لحم (25)، رام الله والبيرة (76)، طولكرم (13)، قلقيلية (5)، الخليل (22)، جنين (12)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (151).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (19)، نابلس (24)، ضواحي القدس (0)، طوباس (15)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (49)، طولكرم (20)، قلقيلية (10)، الخليل (24)، جنين (18)، أريحا والأغوار (7)"، قطاع غزة (435)، مدينة القدس (273).

وذكرت أن نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.