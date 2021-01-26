توثيق 320 انتهاكاً بحق صيادي غزة خلال 2020

غزة- الرأي:

وثَق اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، 320 انتهاكاً بحق الصيادين وممتلكاتهم من قبل جيش الاحتلال، خلال 2020.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن أساليب الإرهاب والقمع التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الصيادين تتنوع بين إطلاق نيران رشاشاتها وقذائفها، أو من خلال ضخ المياه والملاحقة ومصادرة مراكبهم وادواتهم، وأحياناً من خلال الإغلاق المفاجئ للبحر في وجه الصيادين.

وحذر من الارتفاع الملحوظ في عدد عمليات الاعتداءات على الصيادين، حيث سجلت 257 اعتداء في 2019، بينما سجلت 320 اعتداء خلال 2020، وهو ما يدلل على مضي قوات الاحتلال بارتكاب الجرائم والإرهاب بحق الصيادين العزل الباحثين عن لقمة عيشهم.

وسجل الاتحاد إصابة 18 صياداً بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وطفيفة، واعتقال 9 صيادين بظروف قاسية وبطريقة مهينة.

وعلى صعيد الاعتداءات على ممتلكات الصيادين وقواربهم، فقد وثقت لجان الصيادين تدمير وتخريب 12 قارب صيد بعضها تضرر بشكل كبير والآخر بشكل جزئي.

وسرقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 4 قوارب أخرى بكامل معداتها وعتادها، وعلى مدار العام فقد صادرت وأتلفت مئات شباك الصيد.

وواصلت قوات الاحتلال مصادرة حق الفلسطينيين في الوصول إلى مياههم وممارسة حقهم في الإبحار والصيد، حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.