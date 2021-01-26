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الاحتلال يُسجل 8667 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

26 كانون ثاني / يناير 2021 04:04

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تسجيل 8667 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان لها إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 610760؛ منها 4493 حالة وفاة.

وأضافت أن 1179 من مجمل الإصابات في حالة صعبة، و305 مصابين موصولون على أجهزة تنفس، موضحة أن عدد الإصابات النشطة بلغ 74059.

وذكرت أن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل الى 2 مليون و688 ألفا و234 شخصا.

في ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 1887 جندياً، مصابون حاليا، بفيروس "كورونا".

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