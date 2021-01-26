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تحذير من استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

26 كانون ثاني / يناير 2021 05:54

سياسة الإهمال الطبي أودت بحياة العديد من الأسرى في سجون الاحتلال
سياسة الإهمال الطبي أودت بحياة العديد من الأسرى في سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أطلق مركز فلسطين لدراسات الأسرى تحذيراً من استشهاد الأسير المريض حسين محمد المسالمة (37 عامًا) من بيت لحم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد تراجع وضعه الصحي بمستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقال المركز، في بيان صحفي الثلاثاء، إن الأسير المسالمة مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا) نتيجة تراكم الإهمال الطبي بحقه، وعدم تقديم أي رعاية طبية حقيقية له منذ سنوات.

وذكر أنه كان يشتكي من آلام وأوجاع في البطن خلال الفترة السابقة، دون أن يعرض على طبيب مختص إلى أن تمكن السرطان من جسده.

وأوضح أن حالة "المسالمة" تعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، ويقبع مقيداً من يديه وقدميه بسرير المشفى رغم أنه فاقد للوعي، ويتنفس بواسطة الأجهزة الطبية، ومهدد بالموت في أي لحظة .

وأضاف المركز أن سلطات الاحتلال ترفض إطلاق سراح الأسير بشكل استثنائي رغم أنه أمضى غالبية محكوميته البالغة 20 عاماً؛ إمعاناً في التنكيل والقهر للأسير.

يذكر أن "المسالمة" معتقل منذ عام 2002، وتبقى له عدة أشهر فقط ضمن محكوميته داخل سجون الاحتلال.

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