اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام منزل شهيد سلفيت

فلسطين المحتلة - الرأي

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عقب اقتحماها منزل عائلة الشهيد عطا الله ريان في بلدة قراوة بني حسان شرق مدينة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال نفذوا عمليات تفتيش داخل منزل والد الشهيد، قبل استجوابه، وأطلقوا القنابل الغازية والصوتية، خلال المواجهات.

وأشارت إلى أن الشبان رشقوا الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة، فيما وقعت عدّة حالات اختناق في صفوف المواطنين، وجرى تقديم العلاج لهم ميدانياً.

ونوهت إلى أنه لشدة المواجهات استدعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى البلدة تزامناً مع إطلاق القنابل الغازية بشكل كثيف تجاه الشبان والمنازل.

وعقب انسحاب الاحتلال أغلق الشبان الطرقات المؤدية الى البلدة تحسباً لإعادة اقتحامها.

يذكر أن الشاب "ريان" 17عاماً، استشهد اليوم برصاص جنود الاحتلال بعد محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "ارئيل".