رغم مرارتها.. أغذية "تفيد" مرضى السكري

رغم كونها غير محببة بالنسبة للغالبية العظمى، إلا أن عددا من الأغذية ذات الطعم المر يتمتع بفوائد صحية كثيرة وخصوصا للمصابين بالسكري.

ويتميز عدد من الأطعمة بمذاقه المر وغناها بالمركبات المضادة للأكسدة، والتي تعد مهمة في تخفيض نسبة الغلوكوز في الدم.

واقترح موقع "بولد سكاي"، المتخصص بالمواضيع الطبية والعلمية، عددا من هذه الأغذية المرّة، والتي يمكن أن يستعين بهامرضى السكري بعد استشارة طبيبهم المتخصص:

الكاري

تشير دراسات طبية إلى دور الكاري الإيجابي في خفض مستويات السكر بالدم، وخصوصا بعد تناول الطعام، وفي حال اعتماد هذا النوع من التوابل لفترة تتراوح بين 15 إلى 30 يوما.

الشاي الأخضر

يعد "الكاتيكين" المتوفر في الشاي الأخضر مضادا قويا للأكسدة، ويلعب دورا مهما في خفض مستويات السكر، هذا إلى جانب الاضطرابات المرتبطة بهذا المرض مثل "حساسية الأنسولين".

الصبار

يتميز مذاق الصبار بأنه يجمع الحلو والحامض والمر معا، ولكن تناوله مفيد للغاية في تحسين مستويات السكر بالدم، حيث يحتوي على 75 مادة ذات فوائد كثيرة مثل الفيتامينات والمعادن والأنزيمات والكربوهيدرات الطبيعية.