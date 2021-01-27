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سيدة تتعرض لغرامة مالية كبيرة بسبب وجبة البرجر

27 كانون ثاني / يناير 2021 08:17

1200px-سيدة تتعرض لغرامة مالية كبيرة بسبب وجبة البرجر
1200px-سيدة تتعرض لغرامة مالية كبيرة بسبب وجبة البرجر

وقعت امرأة بريطانية عاشقة للوجبات السريعة في موقف غريب بعد أن قطعت مسافة 100 ميل بسيارتها من أجل الحصول على وجبة برجر من أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة والمفضلة لها.

في التفاصيل التي نقلتها ميرور البريطانية، السيدة التي لم يُكشف عن هويتها لوسائل إعلام وأشير فقط إلى أنها في العقد الثالث من عمرها، قادت سيارتها عبر ثلاث مقاطعات فقط لشراء وجبة برجر، إذ توجهت من مقاطعة لينكولنشاير إلى نورث يوركشاير برفقة شقيقتها  ولكن على الطريق أوفقتها سيارة الشرطة وأغرمتها 200 جنيه استراليني.

وأصدرت شرطة مقاطعة نورث يوركشاير قرارًا بتغريمها؛ وأفادت مسئولة من شرطة المقاطعة، تُدعى راشيل وود، بأن القيادة عبر ثلاث مقاطعات من أجل شطيرة برجر لا تُصنف على أنها سفر ضروري في ظل تفشي جائحة كورونا والإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة عليها، وفي الوقت الذي تحث فيه توصيات الحكومة بشدة المواطنين على عدم مغادرة منطقتهم المحلية.

وتابعت موضحة أن أغلب المواطنين في نورث يوركشايريبذلون قصارى جهدهم لوقف انتشار الفيروس وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة وتخفيف العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالبلاد.

وأضافت: "نعلم أن الجميع يتطلعون للذهاب حيثما يريدون وقتما يشاؤون عند انتهاء الوباء.. لكن في الوقت الراهن أود أن شكر كل من يلتزم بالبقاء بمنزله".

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