الطقس: أجواء دافئة نهاراً وماطرة ليلاً

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما وباردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

والسبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، ويتوقع انحسار المنخفض الجوي خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.