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الإعلام الحكومي يهنئ مؤسسة "زوون" لإطلاق إذاعة" راديو الشباب"

27 كانون ثاني / يناير 2021 08:41

الإعلام الحكومي يهنئ مؤسسة "زوون" لإطلاق إذاعة" راديو الشباب"
الإعلام الحكومي يهنئ مؤسسة

غزة- الرأي

زار وفد من المكتب الإعلام الحكومي، ظهر امس الثلاثاء، مؤسسة "زوون للإعلام"، مهنئًا إدارة المؤسسة وطاقم عملها، بإطلاق بث إذاعة "راديو الشباب" مجددًا، وانضمامها لفضاء العمل الإعلامي الفلسطيني، بعد غياب دام 14 عاماً.
وضم الوفد الذي ترأسه سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، مدير التراخيص أحمد رزقة و مدير العلاقات العامة محمود الفرا. 

 وكان في استقبال الوفد، جابر أبو جراد، مدير عام مؤسسة زوون للإعلام، حيث رحب بالوفد الضيف، مؤكداً على أهمية الزيارة، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق المشترك، مع الاعلام الحكومي".

وقال أبو جراد:" أسعدتنا زيارة وفد المكتب الإعلامي الحكومي، برئاسة الأستاذ سلامة معروف، وناقشنا تطوير العلاقة، ورفع مستوى التواصل في الأيام القادمة، بما يخدم مهمتنا الإعلامية ورسالتنا المشتركة القائمة على الأسس الوطنية الثابتة، وآمال شعبنا في تحقيق الوحدة الوطنية، وفضح ممارسات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته".

 بدوره أكد سلامة معروف على استعداد المكتب في تقديم الخدمات اللازمة وتسهيل عمل الإذاعة ضمن الآليات المتبعة لتنضم لمجموعة الإذاعات المحلية الفاعلة في قطاع غزة
وأثنى معروف على التجهيزات التي تقوم بها الاذاعة والكادر المميز العامل فيها، وذلك خلال  جولة تعريفية لمرافق وأقسام الإذاعة والتعرف على طبيعة العمل. 
و دعا إلى أن تكون صوتاً فلسطينياً وحدوياً يسلط الضوء على جوهر القضية الفلسطينية و صوتا لكل الشعب الفلسطيني. 

وكانت إدارة" مؤسسة زوون" للإعلام، أعلنت قبل أيام إطلاق بث راديو الشباب مجددا،  عبر الموجة 98.2 FM من غزة، بعد 14 عام من الغياب، بالإضافة لإطلاق موقعها الإلكتروني، ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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