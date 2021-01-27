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الاحتلال يهدم مسجداً قيد الإنشاء جنوب الخليل

27 كانون ثاني / يناير 2021 08:42

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الخليل – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مسجد "أم قصة"، في تجمع بدوي الزويدين والبسايطة التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة أم قصة فجرا برفقة آليات هدم، وهدمت المسجد وحولته الى ركام.

يذكر سلطات الاحتلال سلمت بتاريخ 17/1/2021م إخطارات بإزالة المسجد ومرافق مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة.

في غضون ذلك، استولت قوات الاحتلال في قرية الركيز بمسافر يطا على وحدة صحية من الصفيح مملوكة للمواطن محمد ابو عرام، وذلك عقب فشلها بالاستيلاء على خيمه تضامنية اقامتها لجان الحماية والصمود مع الأهالي في مسافر يطا، حيث تصدى الأهالي والنشطاء لجنود الاحتلال اثناء محاولاتهم السيطرة عليها، ودارت مشادات قبل أن يغادر الجنود المنطقة.

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