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طالت أسرى محررين

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

27 كانون ثاني / يناير 2021 09:19

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين، بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين بينهم طفلين شقيقين من بلدتي برقين وقباطية جنوب جنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت في برقين المواطن غسان راشد شلاميش، وأبنائه هيثم (١٥ عاما)، واياد (١٦ عاما).

فيما اعتقلت في قباطيه الشابين طارق زياد محمد أبو الرب، وهو شقيق الأسير محمد زياد أبو الرب المحكوم بالسجن مدى الحياة، والشاب أنور نضال سباعنه، بعد مداهمة منازل ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال دون أ، يبلغ عن وقوع إصابات.

 

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 شبان من منازلهم في الحارة الشرقية من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وجميعهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان من حزما، وهم: نديم عبدالحميد حسن الخطيب، ومصعب عبد الرحمن حسن الخطيب، وعودة أحمد عسكر الخطيب، وأسامة علي عسكر الخطيب، وعادل عصام عسكر الخطيب.

وكانت قوات الاحتلال قد اصابت الليلة الماضية، شابا برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالقدم، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال الشابين مجدي ناصر وشحة (27 عاما)، ومهند نجيب سيف (24 عاما)، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في حي الطيرة أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما في نابلس، واعتقلت الأسير المحرر ثابت نصار، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية واعتقلت المواطن أيهم ناهض عقل، بعد ان فتشت منزله.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال الشاب أمير سمير طبنجة (21 عاما) من منطقة وادي شاهين وسط المدينة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وفي طمون جنوب طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى حسين بني عودة.

 

 

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