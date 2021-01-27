أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأربعاء على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.26 شيكل
الدينار الأردني: 4.61 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل
الجنيه المصري: 0.21 شيكل
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27 كانون ثاني / يناير 2021 09:24
غزة – الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأربعاء على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.26 شيكل
الدينار الأردني: 4.61 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل
الجنيه المصري: 0.21 شيكل
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