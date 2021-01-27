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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

27 كانون ثاني / يناير 2021 09:24

غزة – الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأربعاء على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.26 شيكل

الدينار الأردني: 4.61 شيكل

اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل

الجنيه المصري: 0.21 شيكل

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