المستوطنون نفذوا 930 اعتداء على الفلسطينيين خلال 2020

الضفة المحتلة-الرأي

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الأحد، أن العام 2020 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث رصدت الهيئة خلال العام الماضي ما يزيد عن 930 اعتداء للمستوطنين.

وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقريرها السنوي الذي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، إلى أن اعتداءات المستوطنين أضحت أكثر عنفاً وتطرفاً من أي وقت مضى، لا سيما في ظل الرعاية الكاملة لهذه الاعتداءات من قبل سلطات الاحتلال، في تبادل واضح للأدوار بين عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وأكدت الهيئة أن ذلك يدلل على وجود سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على الفلسطينيين، إذ يأتي تشكيل مليشيات وعصابات من المستوطنين، أمثال "شبيبة التلال" و "تدفيع الثمن"، دليلاً واضحاً على منهجية إجراءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن تلك الاعتداءات تركزت بشكل مكثف في محافظات القدس ونابلس والخليل، والتي شهدت ما يزيد عن 63% من مجمل اعتداءات المستوطنين.

وانقسمت اعتداءات المستوطنين إلى اعتداءات جسدية وعلى الممتلكات، ومن بين الاعتداءات الجسدية تسجيل 19 حالة دهس لمواطنين فلسطينيين خلال العام الماضي، بينهم نساء وأغلبهم أطفال، كما أصيب (197) مواطناً فلسطينيًا نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم سواء بالضرب أو رشق الحجارة أو إطلاق النار.

كما شهد العام المنصرم اعتداءات على الممتلكات الفلسطينية المنقولة وغير المنقولة، بينها الاعتداءات على الأراضي: وتشمل الاستيلاء على الأراضي، وتجريف الأراضي، وإقامة البؤر الاستعمارية أو نصب المنشآت.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أهملت مناطق زراعية وتضررت بشكل كبير بسبب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحراثتها والاعتناء بها، بالإضافة إلى عمليات تجريف الأراضي من قبل المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها، كما تندرج تحت هذا الإطار ظاهرة "البؤر الاستيطانية"، التي توسع مجال المستعمرات وتضاعف مساحة الأراضي المنهوبة والتي تجلت بوضع كرفانات وإقامة خيام للمستعمرين.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أشارت الهيئة إلى أن وتيرة اعتداءات المستعمرين المتطرفين تسارعت فيها، وبلغت ذروتها منذ تلويح إسرائيل بتمرير مخططات الضم التي تشكل الأغوار جزءًا كبيرًا منها.

وتناغماً مع ذلك، اتسعت رقعة الهجمات الاستعمارية على المحافظة بالبناء الاستعماري، والسيطرة القسرية على أراضي المواطنين، واتساع دائرة الهجمات التنكيلية على المواطنين ومزارعهم التي تشكل سلة فلسطين الغذائية، الأمر الذي كبد المواطنين خسائر فادحة استهدفت مصادر أرزاقهم، حيث قامت مجموعة من مستعمري مستعمرة "مسكيوت" بوضع سياج شائك في محيط مساحة من الأراضي الواقعة شرق خربة مكحول، وأصبح خلف هذا السياج ما يزيد عن 30 ألف دونم منع الفلسطينيون من دخولها، وبهذا السياج تم إغلاقها بشكل كامل أمام الفلسطينيين في محاولة للاستيلاء عليها، مع العلم أن معظم هذه الأراضي ملكية خاصة.

كما شملت اعتداءات المستعمرين، العام الماضي، اقتلاع وتجريف وقطع وحرق الأشجار والمزروعات: حيث بلغ مجموع الاعتداءات على الأشجار والمزروعات (75) اعتداء، نجم عنها اقتلاع وإلحاق الضرر بـ(6507) أشجار زيتون وكرمة، وقد تركزت الاعتداءات في تجمعات يطا، حواره، بورين، بيت اسكاريا، قريوت، برقه، الخضر، الجبعة، حلحول، ترمسعيا.

وشهد العام الماضي، أيضًا، اعتداءات على المنازل، تمثلت باقتحام بلدات ومنازل المواطنين والاعتداء عليها، بتكسير النوافذ والمحتويات وإلحاق أضرار مادية بها، كما وصلت إلى طرد ساكنيها في بعض الأحيان، وقد تركز معظمها في البلدة القديمة في الخليل.

ونفذ المستعمرون، العام الماضي، ما يزيد عن (127) اقتحاماً للقرى والبلدات الفلسطينية، وإغلاق مفارق الطرق والقيام بأعمال استفزازية للمواطنين الفلسطينيين، وقد تركزت الاعتداءات في قرى: بورين، كفل حارس، دير الحطب، سبسطية، عوريف، دوما، النبي صالح، كفر قدوم، حوارة، مادما، الساوية والبلدة القديمة في الخليل.

من جانب آخر، أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى اعتداء المستعمرين على الأماكن المقدسة، حيث بلغ عدد الاقتحامات التي نفذها المستعمرون لساحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال أكثر من (210) اقتحامات، فضلا عن عشرات الاقتحامات لمنطقة قبر يوسف في نابلس، إضافة إلى التضييق على وصول المواطنين إلى منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل.

إلى ذلك، أوضحت الهيئة أن اعتداءات المستعمرين، بحسب نوع الاعتداء خلال العام الماضي، كانت 932، من بينها 19 حادثة دهس، 85 اعتداء بالضرب، 19 إطلاق النار، و6 تهديدات بالقتل، 42 إضرام نار، 97 اعتداء على مركبات، 55 اعتداء على المنازل، 75 اقتلاعا وتجريفا للأشجار والمزروعات، 154 اعتداء على الأراضي، 21 تقييدا للحركة ومنع الوصول، 127 اقتحاما للقرى والمواقع الأثرية، 12 حادثة إغلاق طرق، و6 حالات خطف ومحاولات خطف، وعملية طعن واحدة، و3 حالات نهش وخدش من كلاب حراسة المستعمرين، و210 اعتداءات على الأماكن المقدسة.

وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن 197 مواطنا أصيبوا بجروح خلال تلك الاعتداءات، وتم اقتلاع 6507 أشجار والاعتداء على 1894 دونما.