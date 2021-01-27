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تعافي 290 حالة

3 وفيات و276 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

27 كانون ثاني / يناير 2021 12:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 3 حالات وفاة و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا و290 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بالضفة الغربية "أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 1.  

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (24)، نابلس (67)، ضواحي القدس (16)، طوباس (5)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (65)، طولكرم (17)، قلقيلية (4)، الخليل (37)، جنين (22)، أريحا والأغوار (3)".  

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (15)، نابلس (40)، ضواحي القدس (39)، طوباس (20)، بيت لحم (27)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (36)، قلقيلية (19)، الخليل (39)، جنين (19)، أريحا والأغوار (0)".

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود61  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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