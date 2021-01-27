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مع مدير عام الأنشطة الطلابية

تربية الوسطى تبحث خطة الأنشطة والمسابقات خلال جائحة كورونا

27 كانون ثاني / يناير 2021 12:43

تربية الوسطى تبحث خطة الأنشطة والمسابقات خلال جائحة كورونا
تربية الوسطى تبحث خطة الأنشطة والمسابقات خلال جائحة كورونا

الوسطى- الرأي

 بحث مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، مع مدير عام الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم مازن الخطيب التعاون المشترك، وسبل تطوير عمل الأنشطة الطلابية خاصة في ظل جائحة كورونا وعودة التعليم الوجاهي ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس.

 جاء ذلك خلال استقبال مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي و مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الأنشطة عبد الجليل غراب.

 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد، وأثنى على جهود الإدارة العامة للأنشطة ودورهم الكبير في متابعة وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على وعي وذكاء الطلبة ويرفع من تحصيلهم العلمي والمعرفي، وشكر الحاج قسم الأنشطة على كافة الجهود التي يبذلها لتطوير عمل القسم والارتقاء به.

 من جانبه، أشاد مدير عام الأنشطة مازن الخطيب بإنجازات مديرية الوسطى على كافة الأصعدة ومنها الأنشطة و المسابقات والنتائج المشرفة التي حققتها المديرية خلال الفترة الماضية، وأكد على حرص الإدارة العامة على دعم ومتابعة كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها أقسام الأنشطة بالمديريات ومنها مديرية الوسطى، لأن الميدان التربوي والمدرسي ذاخر بالإبداعات والمواهب التي تحتاج إلى اكتشاف ومتابعة.

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