المستشفى الأوروبي يقدم (5) ألاف خدمة إشعاعية لمرضى "كورونا" خلال 2020

غزة- الرأي

قدمت دائرة الأشعة بمستشفى غزة الأوروبي نحو (5) الاف خدمة إشعاعية لمرضى كوفيد 19 خلال عام 2020، اضافة إلى تقديم 48 ألف خدمة إشعاعية للمرضى من بداية العام وحتى تخصيص المستشفى لعلاج حالات كورونا في أغسطس المنصرم .

بدوره أكد مدير دائرة الأشعة د. مروان مطر أن المستشفى حرصت منذ شهر فبراير 2020 على التدريب المستمر للطواقم باستخدام الأجهزة اللازمة للتعامل مع مصابي كورونا،وذلك من خلال اتباع اجراءات الوقاية بناء على توصيات فريق السلامة ومكافحة العدوى .

وأشار د. مطر إلى أن تلقى التدريبات اللازمة ساهم في انجاز المهام بشكل مناسب وقت الجائحة ،حيث عمل أخصائيي التصوير الطبي والأطباء على مدار الساعة بالتعاون مع الأطقم الأخرى.

وأضاف :" المرضى كانوا يعانون من أمراض سابقة قبل اصابتهم بالفيروس وهو ما استلزم إجراءات تشخيصية خاصة، ورغم ذلك فان مشاكل الجهاز التنفسي هي الأكثر شيوعاً لمرضى كوفيد 19 لذلك تم تكثيف العمل في تصوير بالأشعة السينية وهو الأكثر تكرارا وسهولة ".

وأوضح د. مطر أن الاشعة السينية مثلت 94% من اجمالي خدمات الأشعة بجانب التصوير الطبقي CT، بينما لعب التصوير التلفزيوني دور هام في تشخيص حالات الولادة التي تمت للمريضات المصابات بكوفيد 19.

وبيّن التقرير الذي أعده رئيس قسم خدمات المرضى ا. رائد عبد الرازق، أن دائرة الأشعة قدمت 4395 خدمة أشعة سينية و 35 تصوير أشعة فوق الصوتية ( US ) و 258 خدمة أشعة مقطعية (CT).

هذا الى جانب تقديم 43463 خدمة إشعاعية لكافة المرضى من شهر يناير حتى أغسطس، منها 30 ألف خدمة أشعة سينية وتمثل 68% من خدمات التصوير المقدمة، و3522 خدمة الأشعة فوق الصوتية ( US )، بالإضافة الى تنفيذ 5 آلاف خدمة أشعة مقطعية (CT) بزيادة قدرها، كما تم تقديم 5 آلاف خدمة أشعة الرنين المغناطيسي MRI، ويضاف إلى هذا الجهد جهود أخرى، مثل اجراء 160 حالة تفتيت حصى.