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وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية للمنشآت السياحية

27 كانون ثاني / يناير 2021 01:27

وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية للمنشآت السياحية
وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية للمنشآت السياحية

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار، جولاتها التفقدية على العشرات من المنشآت السياحية في قطاع غزة لمتابعة الالتزام بقرارات الاغلاق وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامه ابناء شعبنا، والحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، إن طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة اجرت خلال الاسبوع الجاري 112 جولة على المنشآت السياحية ما بين مطاعم وشاليهات وكافيهات واكشاك في مدينة غزة والشمال وخانيونس ورفح، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على حياته وسلامه المواطنين .
واشارت الوزارة انها تتابع مع الجهات الحكومية المختصة عدد من المخالفات التي تم رصدها خلال جولاتها المتعددة سواء للإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت او عدم الالتزام بموعد الاغلاق المسائي الساعة الثامنة مساءً او عدم التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة وفى مقدمتها التباعد وعدم الازدحام بين المواطنين، والالتزام بلبس الكمامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشددت الوزارة على اصحاب المنشآت السياحية الالتزام بقرارات اللجان المختصة، للحفاظ على الصحة العامة،، مكده انها رصدت العديد من التجاوزات خلال جولاتها الاخيرة  وتم التعامل مع المخالفين حسب القانون .

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