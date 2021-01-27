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مدرسة بتعليم الوسطى تدرب الطلبة على تصميم ملصقات للتوعية بمخاطر كورونا

27 كانون ثاني / يناير 2021 01:42

مدرسة بتعليم الوسطى تدرب الطلبة على تصميم ملصقات للتوعية بمخاطر كورونا
مدرسة بتعليم الوسطى تدرب الطلبة على تصميم ملصقات للتوعية بمخاطر كورونا

الوسطى- الرأي

نفذت مدرسة مساعد بن عبد الله العازمي الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية ضمن مبادرة "معاً نواجه كورونا" والتي تضم عدد من المعلمات بإشراف مديرة المدرسة عائشة يونس،  وذلك لرفع الوعي لدى الطلبة والتعريف بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من جائحة كورونا.
 مديرة المدرسة عائشة يونس تحدثت عن أهمية الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مدرسة مساعد العازمي ضمن مبادرة معاً نواجه كورونا، وشكرت معلمة التكنولوجيا إنعام أبو سليسل على دورها في إنجاح المبادرة من خلال ما تنظمه من أنشطة وفعاليات لتطوير مهارات الطالبات والارتقاء بهم ورفع مستوى الوعي لديهم بخطورة جائحة كورونا وأهمية الوقاية منها.
 المعلمة أبو سليسل قالت أنها أعدت خطة ضمن المبادرة لتمكين فريق القادة القائم على المبادرة وتزويدهم بمجموعة من المهارات الحاسوبية والتي تتناول موضوع التوعية الإلكترونية، وأضافت بأنها بدأت بتدريب الطالبات على برنامج تصميم الملصقات التوعوية الخاصة بفيروس كورونا.
 وقد اشتمل التدريب على مجموعة من اللقاءات المرئية واللقاءات المباشرة وإعداد فيديوهات خاصة بتصميم الملصقات وقام الفريق خلال اللقاءات بإنجاز مجموعة من الملصقات الخاصة بالموضوع، واختتمت المعلمة إنعام أبو سليسل دورة التدريب بإطلاق مسابقة أجمل ملصق توعوي خاص بالكورونا.

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