"هنية" يرعى لقاء المحبة بين إدارتي ناديي "غزة الرياضي" و"شباب رفح"

غزة- الرأي

رعى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللقاء الأخوي بين إدارتي ناديي غزة الرياضي وشباب رفح لتأكيد العلاقة الطيبة بين الناديين وإزالة كافة الشوائب التي ظهرت خلال مباراة نهائي كأس المحافظات الجنوبية لكرة القدم.

وجرى اللقاء في مقر المجلس الأعلى ظهر اليوم الأربعاء، وبحضور جلال أبو نار رئيس نادي شباب رفح وكمال صقر رئيس لجنة تسيير أعمال نادي غزة الرياضي وأعضاء مجلسي إدارتي الناديين.

وشكر عبد السلام هنية إدارتي الناديين على تلبية الدعوة للقاء والمبادرة لطي صفحة الخلاف الذي طرأ في نهائي الكأس، وأبدى سعادته بما يجمع الرياضيين وتقديم نموذج متقدم في العمل الوحدوي وتجاوز كافة ما يظهر من عوائق طارئة بين الأخوة نتيجة التنافس الرياضي، وقال هنية" نتشرف بلقاء الأخوة في ناديي شباب رفح وغزة الرياضي، ونتقدم باسم أسرتنا الرياضية بتمنيات التوفيق لكلا الناديين وتحقيق التقدم والبطولات"

وتحدث جلال أبو نار رئيس نادي شباب رفح أن ما يجمع ناديه مع غزة الرياضي تاريخ مشرف ويحمل الكثير من الذكريات الجميلة، وقال:" نفتخر عندما يلعب فريقنا أمام غزة الرياضي صاحب التاريخ العريق، ذكرياتنا تعود للقاءنا مع النادي الإسماعيلي المصري والاستعانة بلاعبين من نادي غزة الرياضي في ذلك اللقاء التاريخي".

وعبر أبو نار عن تقديره لإدارة غزة الرياضي وتجاوبها الدائم حتى في فترة الاحتكام للجنة الاستئناف وبقاء التواصل والعلاقة في كافة الظروف، وتمنى كل التوفيق لغزة الرياضي والعودة سريعا لدوري الدرجة الممتازة.

بينما أشاد كمال صقر رئيس لجنة تسيير أعمال نادي غزة الرياضي، بالعلاقة الطيبة مع شباب رفح، وقال إن المحبة تجمع الطرفين على صعيد اللاعبين والكوادر الرياضية وإدارة النادي، وأكد أن ناديه وعلى مدار تاريخه منذ تأسيسه عام 1934 يحمل رسالة وطنية أخلاقية تتميز بالمحبة والتنافس الشريف مع كافة الأندية، وأضاف أن الرياضة ليست محصورة في الفوز والخسارة بل قيمة ومكانة تحملها أجيال النادي وتفتخر بتاريخها العريق، مؤكدا أن ناديه سيعمل على العودة سريعا إلى الدوري الممتاز وتصحيح ما تعرض له النادي من صعوبات خلال الموسم الماضي.

وأعقب اللقاء زيارة لمقر نادي غزة الرياضي بمشاركة عبد السلام هنية وإدارة شباب رفح، ضمن المبادرة التي يرعاها المجلس الأعلى لتأكيد العلاقة بين الناديين على أن يتم ترتيب زيارة مماثلة خلال الأسبوع القادم لنادي شباب رفح.

وقدم رئيسي وأعضاء إدارتي الناديين الشكر لمبادرة عبد السلام هنية لترتيب اللقاء الأخوي.