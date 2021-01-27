الفاخوري: أوضاع الأسرى من مصابي كورونا في ريمون خطيرة

غزة- الرأي:

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري أن الوضع الصحي للأسرى المصابين بفايروس كورونا في سجن ريمون مقلق للغاية.

وقال "إن عددا من الأسرى تصنف حالتهم بالخطيرة؛ وهناك خطرا حقيقيا يتهدد حياة الأسرى المصابين بكورونا والذين نقلوا مؤخراً إلى المشافي".

وأوضح أن الأسير المقدسي أيمن سدر الذي نقل للمشفى بالأمس يعاني من أمراض مزمنة وأجريت له عدة عمليات جراحية في الكلى، ونسبة الأكسجين في الدم لديه انخفضت إلى 60، علما أنه معتقل منذ عام 1995.

وحمل الفاخوري إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للأسرى المصابين بكورونا، نتيجة الإهمال في التعاطي مع إجراءات السلامة والاستهتار في التعامل مع الحالات المصابة وحالات المخالطة.