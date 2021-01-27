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الاحتلال يقدم لائحة اتهام للفتى المريض عبد الرحمن البشيتي

27 كانون ثاني / يناير 2021 07:23

محكمة الاحتلال تقدم لائحة اتهام للفتى المريض عبد الرحمن البشيتي
محكمة الاحتلال تقدم لائحة اتهام للفتى المريض عبد الرحمن البشيتي

الداخل المحتل-الرأي:

قدمت محكمة الاحتلال في القدس اليوم الأربعاء لائحة اتهام بحق الفتى المقدسي المريض عبد الرحمن البشيتي .

محامي الأسرى القاصرين  في مركز معلومات وادي حلوة قال :" قدمت لائحة اتهام ضد الفتى عبد الرحمن محمد البشيتي "16 عاما " وتمديد توقيفه وفرض الحبس المنزلي والإبعاد عن مكان السكن ليوم الأربعاء القادم ".

يذكر أن الاحتلال اعتقل الفتى "البشيتي " بتاريخ 4/1/2021 وهو مريض بالسكري وتم تحويله مباشرة للمشفى؛ بسبب ارتفاع  السكري ، وبعدها تم تحويله إلى زنازين التحقيق لمدة ثلاثة أسابيع رغم تردي وضعه الصحي ومعاناته ، وتم الإفراج عنه بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن منزل عائلته في البلدة القديمة لقربها من المسجد الأقصى ، كما أن الاحتلال اعتقله سابقا أكثر من عشرين مرة وفرضت عليه غرامات مالية باهظة .

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