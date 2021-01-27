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صحة الاحتلال تُعلن تسجيلها 7737 إصابة جديدة بكورونا

27 كانون ثاني / يناير 2021 08:38

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت صحة الاحتلال، عن إصابة 7737 شخص بفيروس كورونا،  أمس الثلاثاء، مع تسجيل معدل قياسي بالوفيات وتواصل ارتفاع الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

ويأتي الارتفاع المتواصل في الإصابات اليومية مع مواصلة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تطعيم أكثر من 4 مليون شخص حتى الآن أكثر من نصفهم بالجرعة الأولى، إذ حصل 2768202 على الجرعة الأولى، بينما 1377803 تلقوا الجرعة الثانية للقاح.

وكثفت صحة الاحتلال من فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أخذ 83367 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 9.6% منها موجبة، ما يشير إلى استمرار الارتفاع بالفحوصات الموجبة للأسبوع الثاني.

ويرقد في أقسام كورونا في المستشفيات 1787 مصابا، بينهم 1141 مصابا بحالة خطيرة، بينما 311 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ إجمالي وفيات كورونا 4513 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وتواصل إصابات كورونا النشطة بالارتفاع لتصل 76708 إصابات نشطة، ليبلغ إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد 617168 إصابة، بغالبيتها وصفت بالطفيفة وأخضعت للرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

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