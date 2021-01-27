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كنيست الاحتلال يُصادق على تمديد إجراءات الإغلاق

27 كانون ثاني / يناير 2021 08:41

الكنيست يصادق على تمديد إجراءات الإغلاق في إسرائيل
الكنيست يصادق على تمديد إجراءات الإغلاق في إسرائيل

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت القناة السابعة العبرية، أن كنيست الاحتلال صادق بكامل هيأته على تمديد إجراءات الإغلاق حتى منتصف ليل الأحد.
 
وأوضحت القناة، أن 34 نائبًا صوتوا لصالح القرار، في حين عارض 7 نواب القرار، جيث كانت قد طالبت صحة الاحتلال بتمديد الإغلاق إذا لم ينخفض الأسبوع المقبل عدد المرضى في حالة خطيرة والبالغ حاليًا نحو ألف ومائتين.
 
وكانت قناة "كان" العبرية، قد ذكرت أنه من المتوقع أن يصوت حزب "كحول لفان" ضد الاقتراح بسبب معارضته للحل الوسط الذي وصل إليه حزب "الليكود" مع الأحزاب الأرثوذكسية بشأن الغرامات التي ستُفرض على منتهكي الإغلاق.
 

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