وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقدم لائحة اتهام للفتى المريض عبد الرحمن البشيتي وكالة الرأي الفلسطينية الفاخوري: أوضاع الأسرى من مصابي كورونا في ريمون خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية 14وفاة و870 إصابة جديدة بكورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شابًا من جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يرعى لقاء المحبة بين إدارتي ناديي "غزة الرياضي" و"شباب رفح" وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" و "العمل" يناقشان العديد من القضايا الهامة وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بتعليم الوسطى تدرب الطلبة على تصميم ملصقات للتوعية بمخاطر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن عن منح دراسية في الصين وأندونيسيا وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يبحث تعاونه مع مراكز الإصلاح والتأهيل وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تفتح مظاريف عطاء إعادة إعمار مسجد خليل الوزير
أخبار » الأخبار العبرية

لجنة في كنيست الاحتلال تناقش إعادة الجنود الأسرى بغزة

27 كانون ثاني / يناير 2021 08:44

لجنة بالكنيست تناقش إعادة الجنود الأسرى بغزة
لجنة بالكنيست تناقش إعادة الجنود الأسرى بغزة

الداخل المحتل-الرأي:

اجتمعت اليوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بكنيست الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع جنود الاحتلال الأسرى بغزة، "أرون شاؤول وهدار غولدين"، وذلك على خلفية الاتصالات مع "حماس" فيما يتعلق بنقل معدات طبية وربما حتى لقاحات إلى غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، تقرر عقد الاجتماع للجنة عقب تقديم عائلة الضابط "الإسرائيلي" "هدار غولدين" بالتماس إلى المحكمة العليا لمنع إرسال لقاحات كورونا إلى غزة.

ووفقا للصحيفة، شارك في جلسة المناقشة عائلات الجنود وممثلي وزارة جيش الاحتلال، وبالتزامن مع انعقاد اللجنة، خرجت مظاهرة خارج الكنيست بمشاركة أعضاء "وسام الحمضيات" للمطالبة بالعودة الفورية لأرون وهدار.
 
من جانبه، قال تسور غولدين -شقيق الضابط هدار-: "لم أتخيل أبدًا أن أخي التوأم سيكون ضحية لأكبر تجارة سيئة في البلاد، في ظل اتصالات لنقل آلاف اللقاحات إلى منظمة حماس في غزة دون طلب فوري من القيادة السياسية لعودة الجنود.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟