لجنة في كنيست الاحتلال تناقش إعادة الجنود الأسرى بغزة

الداخل المحتل-الرأي:

اجتمعت اليوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بكنيست الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع جنود الاحتلال الأسرى بغزة، "أرون شاؤول وهدار غولدين"، وذلك على خلفية الاتصالات مع "حماس" فيما يتعلق بنقل معدات طبية وربما حتى لقاحات إلى غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، تقرر عقد الاجتماع للجنة عقب تقديم عائلة الضابط "الإسرائيلي" "هدار غولدين" بالتماس إلى المحكمة العليا لمنع إرسال لقاحات كورونا إلى غزة.

ووفقا للصحيفة، شارك في جلسة المناقشة عائلات الجنود وممثلي وزارة جيش الاحتلال، وبالتزامن مع انعقاد اللجنة، خرجت مظاهرة خارج الكنيست بمشاركة أعضاء "وسام الحمضيات" للمطالبة بالعودة الفورية لأرون وهدار.



من جانبه، قال تسور غولدين -شقيق الضابط هدار-: "لم أتخيل أبدًا أن أخي التوأم سيكون ضحية لأكبر تجارة سيئة في البلاد، في ظل اتصالات لنقل آلاف اللقاحات إلى منظمة حماس في غزة دون طلب فوري من القيادة السياسية لعودة الجنود.