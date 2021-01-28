كيف تقلل فرص الإصابة بمتلازمة القولون العصبى؟

متلازمة القولون العصبي هي اضطراب يصيب الأمعاء، ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل آلام المعدة والإسهال وغيرها، والسبب الدقيق لمرض القولون العصبي غير معروف، والنظام الغذائي السليم، ونمط الحياة الصحي يمكن أن يساعد في منع القولون العصبي، ويقلل من فرص الإصابة به.

ووفقا لتقرير لموقع time now news هناك عدة علامات تؤكد الإصابة بمتلازمة القولون العصبى وطرق التغلب على أوجاعه.

س: ما هي متلازمة القولون العصبي؟

ج: متلازمة القولون العصبي هي اضطراب في الأمعاء يسبب الألم وعسر الهضم والإسهال والإمساك، لا يوجد سبب محدد للقولون العصبي حتى الآن ومع ذلك، من المعروف أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة ونمط الحياة لها تأثير على الحالة.

س: ما هي العلامات المبكرة للقولون العصبي؟



ج: آلام في المعدة تزداد سوءًا بعد تناول الطعام وتتحسن بعد الإخراج.

الانتفاخ: تشعر المعدة بالتورم والامتلاء والانتفاخ.

الإسهال: فقدان القدرة على الحفاظ على الطعام الذي تتناوله وتعاني من حركات بالأمعاء.

الإمساك: عندما تكون غير قادر على إزالة الفضلات من جسمك ، وتشعر المعدة بالامتلاء في جميع الأوقات.

س: كيف يمكنك منع متلازمة القولون العصبي؟

ج: نظرًا لأن سبب المرض غير واضح ، فلا توجد أي طرق وقائية محددة لهذا الاضطراب أيضًا ومع ذلك ، نظرًا لأن المتلازمة يمكن أن تحدث بسبب بعض الأطعمة ، وخيارات نمط الحياة ، يوصى الأشخاص الذين يحاولون منع متلازمة القولون العصبي ، وخاصة أولئك المعرضين لخطر كبير ، بما يلي:

مارس الرعاية الذاتية المناسبة، الإقلاع عن التدخين، تجنب الكافيين، اتمرن بانتظام، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، وخاصة الغني بالألياف، تجنب تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة.