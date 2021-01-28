منخفض جوي شديد البرودة وأمطار فوق معظم المناطق

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي غداً، لذا يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجاً.

والسبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.