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الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من الضفة

28 كانون ثاني / يناير 2021 08:23

الضفة المحتلة- الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين من القدس، وهم: محمد حسين الخطيب، وعلي ياسر الخطيب، ووليد سالم الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، من بلدة حزما، والشقيقين مجد مروان داري (19عاما)، ومهد (11 عاما) من بلدة العيسوية، والشقيقين عز الدين، ورجب عاطف مطير، وهما من مخيم قلنديا، واعتقلا في بلدة كفر عقب.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون، وهم: محمد أحمد عطا شراكة (35 عاما)، ومحمود محمد الغليظ (17 عاما)، ومحمد رائد مصاروة (19 عاما).

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عمر كامل عزات الجعبري، من بلدة اليامون، ومحمد عمر زكارنة من بلدة قباطية.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب يحيى وائل شبيطة (26 عاما)، من بلدة عزون.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب يوسف هشام عرفة (19 عاما)، من مخيم الدهيشة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، عضو إقليم حركة "فتح" شمال الخليل ياسر زماعرة، بعد أن داهمت منزله في بلدة حلحول.

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