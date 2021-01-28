يوفنتوس يسحق سبال ويضرب موعدا مع إنتر وأتلانتا يتفوق على لاتسيو

حقق يوفنتوس بتشكيلة شابة فوزا ساحقا 4-صفر على سبال اليوم الأربعاء ليتأهل لمواجهة إنتر ميلان في قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بينما حجز أتلانتا مكانه في المربع الذهبي بتغلبه 3-2 على لاتسيو في مواجهة مثيرة.

ومنح هدف ألفارو موراتا التقدم ليوفنتوس مبكرا في المباراة التي أقيمت في تورينو، وضاعف الجناح البالغ من العمر 21 عاما جيانلوكا فرابوتا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة في الزاوية السفلى للمرمى محرزا هدفه الأول مع النادي.

وأضاف ديان كولوسفسكي هدفا ثالثا في الدقيقة 78 وأكمل فيدريكو كييزا الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام الفريق المنافس في الدرجة الثانية.

واختار المدرب أندريا بيرلو إراحة لاعبه البارز كريستيانو رونالدو ومنح فرصة المشاركة الأولى للاعب الوسط نيكولو فاجيولي (19 عاما)، بينما جلس الشابان أليساندرو دي باردو وكوسيمو دا جراكا على مقاعد البدلاء.

لكن يوفنتوس لم يواجه مقاومة كبيرة وحقق فوزا مريحا أمام سبال الذي يحتل المركز الخامس في الدرجة الثانية، وسيلتقي مع إنتر في مباراتين بالدور قبل النهائي على بطاقة التأهل للنهائي.

وفي بيرجامو، أطاح أتلانتا بلاتسيو رغم أنه لعب أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين، ليضرب موعدا في قبل النهائي مع نابولي أو سبيتسيا.

ووضع بيرات جيمسيتي أصحاب الأرض في المقدمة مبكرا قبل أن يرد لاتسيو عن طريق فيدات موريكي وفرانشيسكو أتشيربي، لكن رسلان مالينوفسكي أدرك التعادل لأتلانتا في نهاية الشوط الأول المثير.

وطُرد خوسيه لويس بالومينو مدافع أتلانتا بسبب مخالفة عنيفة في الدقيقة 54، لكن صاحب الأرض رد بطريقة رائعة ووضعه أليكسي ميرانتشوك في المقدمة بعد ثلاث دقائق لاحقة.

وكان بوسع فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني تسجيل هدف رابع من ركلة جزاء لكن تسديدة دوفان زاباتا أنقذها الحارس بيبي رينا، واندفع لاتسيو للهجوم بأعداد كبيرة لكنه لم يستطع إدراك التعادل.