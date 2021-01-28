الأردن يعلن استئناف الإعمار والترميم في المسجد الأقصى

الرأي- وكالات

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، عن استئناف عملية الإعمار والترميم في المسجد الأقصى المبارك، ابتداء من صباح أمس الأربعاء.

وأكد خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية، على أن «عودة أعمال الإعمار والترميم في المسجد، جاءت بعد جهود دبلوماسية أردنية قادها الملك عبد الله الثاني». وشدد الوزير على أن الأردن «في اشتباك يومي من أجل إسناد الأشقاء وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية»، مؤكدا أن الأردن يعتبر حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، في القدس «أولوية»، والملك «يكرس كل إمكانات المملكة من أجل حمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية». وقال إن السيادة على القدس فلسطينية، والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هاشمية، ومسؤولية حماية القدس ومقدساتها، مسؤولية فلسطينية أردنية عربية إسلامية دولية.

وأكد الصفدي أنه عندما يحضر الأردن يحضر صوت فلسطين في أي منبر دولي، لافتا إلى أن موقف الأردن واضح لا يتغير من القضية الفلسطينية، حدده الملك في كل منبر محلي أو إقليمي أو دولي. وفي الشأن نفسه حذّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، من أن «فرص التوصل لحل الدولتين، وبالتالي فرص تحقيق السلام الشامل والدائم، تتراجع كل يوم نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل، وتنسف معادلة الأرض مقابل السلام، التي انطلقت وفقها العملية السلمية».

وحذر الأردن في بيان مكتوب قدمه لجلسة مجلس الأمن الرباعية حول (الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية)، وتم نشره ليلة الثلاثاء، من أن الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسعتها خرقٌ للقانون الدولي، وتقويضٌ لفرص تحقيق السلام يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ضده ولمواجهته. وأشار الصفدي في البيان الموجه إلى الجلسة التي ترأسها وزير خارجية تونس، العضو العربي غير الدائم الحالي في المجلس، إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف ومحيطه، يمثل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه التصعيد.

وحذر البيان من استمرار الجمود في جهود تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، فهو خطرٌ يجب مواجهته عبر عملٍ جماعي يعيد الأمل بجدوى العملية السلمية، ويحول دون تجذر اليأس وتفاقم الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر، لحماية العملية السلمية وحق شعوب المنطقة كلها في العيش بأمن وسلام.

وقال الصفدي إن للرباعية الدولية التي تضم في عضويتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، في هذه الجهود، دور أساسي لا بد من تفعيله، في سياق إعادة إطلاق مفاوضات جادة، توجد أفقاً سياسيا لإعادة الثقة بالعملية السلمية، وتحقيق التقدم اللازم للتوصل لحل الدولتين.

وفيما أكد أن بلاده ستبقى «قوة من أجل السلام العادل»، أضاف الصفدي «يجب أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين، إلى حين حل قضيتهم، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وفي إطار حل شامل للصراع، ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 على أساس حل الدولتين».

وأشار إلى استضافة المملكة ومملكة السويد مؤخرا اجتماع (مجموعة استوكهولم) للحوار الاستراتيجي حول «الأونروا»، لبحث سبل توفير الدعم المستدام للوكالة. وقال «نأمل في أن تفي جميع الدول بتعهداتها (للأونروا) بأقرب وقتٍ ممكن، وزيادة هذه التعهدات إن أمكن، لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها، وأداء مهامهما، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الطارئة المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19».