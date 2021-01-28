4 وفيات و150 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين

القدس المحتلة - الرأي

أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" بالقدس المحتلة علي الجبريني تسجيل 4 حالات وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالمدينة خلال اليومين الأخيرين.

وأوضح الجبريني في بيان أن المدينة شهدت تسجيل حالة وفاة واحدة في بلدة سلوان، واثنتين في راس العامود، ووفاة واحدة في حي جبل المكبر، ليرتفع عدد الوفيات إلى (192) حالة منذ بداية الجائحة.

وقال إن الإصابات الجديدة بلغت خلال يومين (150) إصابة، بواقع (82) إصابة الثلاثاء، و(68) أمس الأربعاء، ليصبح عدد الحالات النشطة في المدينة (834)، وذلك بعد تسجيل 82 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الحالة الوبائية الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات شهدت ارتفاعًا، بلغ عددهم 64 مريضًا.

وناشد الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام دومًا بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.