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النيابة العامة تحقق بـ140 قضية وتوقف 72 متهمًا

28 كانون ثاني / يناير 2021 09:32

النيابة العامة تحقق بـ140 قضية وتوقف 72 متهمًا
النيابة العامة تحقق بـ140 قضية وتوقف 72 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 140 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز27 يناير 2021، فقد حققت النيابة أمس الأربعاء، في 6 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 154 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 72 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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