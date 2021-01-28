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"التعليم" تفتتح وحدتين للتعليم المهني في مجال "تصميم الأزياء"

28 كانون ثاني / يناير 2021 09:35

"التعليم" تفتتح وحدتين للتعليم المهني في مجال "تصميم الأزياء"

غزة- الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وحدتين للتعليم المهني في مجال تصميم الأزياء وتفصيل الملابس في مدرستي عوني الحرتاني الثانوية للبنات في شمال غزة  وعبد الرحمن الأغا في خانيونس.
وشارك في الافتتاح وكيل وزارة التعليم الدكتور زياد ثابت، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية الدكتورة هيفاء الأغا، ومدير الجمعية  المهندس عماد كحيل ، ومدير التعليم المهني بالوزارة المهندس سعيد جاد الحق، ومدير عام الإشراف التربوي الدكتور محمود مطر، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة الأستاذ معتصم الميناوي، ومدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ مدحت الزطمة ، وعدد من المديرين العامين ومدراء التربية والطواقم التدريسية.
وأوضح ثابت أن افتتاح الوحدات المهنية يأتي في إطار اهتمام الوزارة بقطاع التعليم المهني وتطويره وتخريج طلبة  لديهم قدرات عالية تفيد سوق العمل والتشغيل والتنمية في وطننا، مؤكداً على أهمية تعزيز  الثقافة المجتمعية  بأهمية التعليم المهني والتقني.
ولفت ثابت إلى أن فكرتنا في افتتاح وحدات مهنية داخل المدارس جاء بهدف تقريب التخصصات المهنية للطلبة ، وتسهيل عمليات التمويل فمن خلال مبالغ مالية ليست كبير يمكن أن نفتتح أقساماً مهنية جديدة.
ونوه أننا نركز في التعليم المهني بصفة عامة على تقديم المناهج المتطورة في التخصصات وإيصالها للطلبة بشكل نظري وتطبيقي وإتباع أساليب حديثة في التدريس، و نؤكد على أهمية المدخلات الجيدة وانتقاء الطلبة أصحاب المستوى الراقي الذين يكون لهم تميز  في هذا المجال.
ولفت إلى أن تخصص الأزياء من التخصصات المتجددة في العالم ويحتاج كما غيره من التخصصات المهنية لقدرات من الطلبة في الرسم والتخيل حتى يصلوا إلى درجات الابتكار والإبداع في منتجاتهم ومشغولاتهم.
وقدّم الدكتور ثابت الشكر والتقدير لكل  من ساهم في المشروع  وهم دولة الكويت الشقيقة وجمعية الرحمة للإغاثة والتنمية وجميع المساهمين والمتبرعين، لافتاً إلى أن الوزارة  يسعدها هذا التعاون والشراكة وتفتح المجال لجميع المشاريع المفيدة  لطلبتنا ومجتمعنا.
من جهتها أوضحت الأغا أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تنموية ننفذها ضمن الشراكة مع وزارة التعليم.
وأوضحت أننا بحاجة ماسة إلى المهنيين والتقنيين المهرة وهذا لا يأتى إلا من خلال الترويج للفروع المهنية والاستثمار وتقديم الحوافز للمنتسبين لهذا الفرع، ، مشيرةً إلى العمل لافتتاح المزيد من الوحدات المهنية في المدارس.
وخلال اللقاءات عبرت الطالبات المنتسبات لقسم الأزياء وتصميم الملابس عن سعادتهن للدراسة في هذا القسم  لتحقيق طموحاتهن المهنية المستقبلية.

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