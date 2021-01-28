العميد مهنا :" قريبون من المواطن ونسعى لتحسين عمل إداراتنا "

غزة- الرأي

بين خدماتها الأمنية الضرورية التي تُقدمها لمختلف الشرائح والفئات المجتمعية، تسعى إدارة مكتب مساعد الشرطة لشئون الإدارات إلى تحسين جودة العمل في الإدارات التابعة لها، ورفدها بالعناصر الأكفّاء وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تُسهم في رفع مستوى ودرجة الرضا العام بما يُقدم من خدمات للجمهور.

تعتبر إدارة مساعد مدير الشرطة لشؤون الإدارات إحدى الإدارات القيادية التابعة لمدير الشرطة، والتي تضم الإدارات التخصصية الأربعة: إدارة شرطة المرور والنجدة، وإدارة الحراسات وأمن المؤسسات، وإدارة الشرطة البحرية، وإدارة الشرطة القضائية، وهي من أكبر الإدارات تِعداداً ومن أكثرها احتكاكاً بالمواطن ".

وفي هذا الصدد قال العميد إيهاب مهنا مساعد مدير الشرطة لشئون الإدارات:" إن الإدارات الأربعة لديها طبيعة عمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنفيذها للقرارات القضائية والقانونية الصادرة من بعض الوزارات كوزارة النقل والمواصلات ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد الوطني وكل الوزارات المتخصصة التي لنا علاقة معها كشرطة تنفيذية ونتعامل معها بشكل دائم ".

ويُضيف العميد مهنا خلال مقابلةٍ لمكتب إعلام الشرطة:" لدينا علاقة عمل قريبة جداً من المواطنين في شئونهم الحياتية، مثل المركبات على الطرقات، وفئة الصيادين في داخل البحر، وفئة المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى فئة المواطنين المراجعين لدى دوائر القضاء".

طبيعة عمل مساعد مدير الشرطة لشئون الإدارات

وبيّن العميد مهنا خلال حديثه:" لدينا دور بجانب مدير الشرطة في مرافقة جولاته وكافة القرارات التي تصدر، وذلك بحضور مساعد مدير الشرطة لشئون المحافظات، بالإضافة إلى تقديم رؤية خاصة نقوم بها كمساعدين مع مدير الشرطة وتقديم الاستشارات وحضور الاجتماعات الخاصة وكل ما يحتاجه مدير الشرطة من معاونة في أي ملفٍ كان".

واستطرد العميد مهنا:" نحن كمساعدين من المفترض أن نكون بجانبه ونساعده في كافة المهام الملقاة على عاتقه وهو من باب حمل العمل والمعاونة في أداء الواجب كقيادة شرطة وأيضا رفع كافة ما يخص الإدارات باعتبارنا حلقة الوصل ما بين قيادة هذه الإدارات مع مدير الشرطة ونقوم بتخفيف الأعباء والتقارير التي تمر علينا عبر البريد، ومراجعة كافة البريد وما يخص العمل بشكل يومي".

آلية متابعة شئون الإدارات التخصصية

أوضح العميد مهنا أنه تتم المتابعة بشكل يومي ومباشر لعمل الإدارات الأربعة، حيث يتم متابعة كافة المستجدات من قضايا مختلفة، بالإضافة إلى تنظيم الجولات التفتيشية والمتابعات الاعتيادية والعملياتية على مدار الساعة، ومتابعة رفع التقارير الواردة والتي يتم تقوم برفعها الإدارات التخصصية بشكل يومي وآني إلى مكتب إدارة المساعد، ويتم أيضا استقبال كافة تقاريرهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم بشكل يومي.

وحول تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية على العناصر والأفراد أشار إلى أنه يتم تنظيم الجولات التفتيشية والرقابية بشكل مستمر ليلاً ونهاراً، عبر التوجه إلى الأماكن التي فيها انتشار لأفرادنا وقواتنا ويتم متابعتها عن بعد وقرب, ويتم زيارتها بشكل فردي أو بشكل جماعي مع مدير الشرطة، أو بشكل شخصي مع مدير الإدارة التخصصية المعنية.

ولفت إلى أن هذه الجولات من شأنها ضمان نجاح المهام المكلفة بها الشرطة، لا سيما مهام الانتشار الأخير الخاص بجائحة كورونا التي كُلفت فيها الشرطة، حيث كان هناك انتشار بشكل كامل لكافة طواقمنا بنسبة 100 % يتم من خلاله متابعة عمل كافة العناصر .

الإحصائيات والتقارير ومتابعتها

وفي هذا السياق أفاد العميد مهنا أن هناك تقارير عمل يومية تصلنا من الإدارات الأربعة, ويتم الاطلاع على كافة أعمالهم بشكل يومي، وهذه التقارير تشمل الـ24 ساعة عمل ماضية حول ما قامت به هذه الإدارات من أعمال ومهام وتكليفات، بالإضافة إلى رفع التقارير الخاصة إلى مدير الشرطة في حال تطلب الأمر أو كانت هناك قضية ما.

ولفت أنه تم إعداد التقرير السنوي والإشراف على إنجاز تقرير إحصائي وسنوي لكافة الإدارات وتم رفعه إلى قيادة الشرطة وقيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، والذي يشمل أعمال السنة بالكامل بالأرقام والصور ومجمل الأعمال حتى يتم الاطلاع على الأرقام الدقيقة لأعمال الشرطة بالكامل وما تم تنفيذه على مدار العام الماضي.

التواصل مع الجهات الخارجية من الوزارات والمؤسسات

وحول التواصل مع الجهات الخارجية، ذكر مهنا أنه يتم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص والتي لنا علاقة معها بشكل مباشر من الوزارات والمؤسسات المعنية كوزارة النقل والمواصلات ووزارة الزراعة والبلديات، مشيراً إلى وجود علاقة عمل وتواصل مباشر معها لا ينقطع لضمان تنفيذ كافة الأعمال والمهام المطلوبة.

ونوه أنه وبالتواصل والمتابعة نضمن نجاح أي قرار يصدر من الجهات السيادية أو القانونية، ويضمن نجاح هذا القرار، لافتاً أيضاً إلى وجود تواصل مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية وحلقة تواصل مباشر مع هذه المؤسسات إما بالمتابعة الشخصية أو التكليف من مدير الشرطة، والذي يُفضي إلى إنجاح هذا القرارات .

وفي ختام حديثه ذكر العميد مهنا أن الشرطة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وإنفاذ القانون بالتعاون مع الجهات القانونية والقضائية ذات العلاقة, وإلى الحفاظ على الأمن والنظام وحماية الأرواح والممتلكات .