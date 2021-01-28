وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يبحث تعاونه مع وفد ٍ من جمعية "المستقبل الصحية" وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": دائرة الأمراض المزمنة تستعرض تقرير الإنجاز السنوي وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تبحث التعاون المشترك مع بلديتي "جباليا" و"بيت لاهيا" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يحول الطفل الأٍسير "أمل نخلة" للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير المسالمة هو قرار إعدام وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تفتتح وحدتين للتعليم المهني في مجال "تصميم الأزياء" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ140 قضية وتوقف 72 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تُطلق مشروع "عاش هنا" لتخليد قامات ثقافية فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2750) الخميس 28/1/2021
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

28 كانون ثاني / يناير 2021 10:47

بيت لحم- الرأي:

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات أشجار الزيتون المثمرة، وجرفت مساحات من أراضي المواطنين وهدمت جدرانا استنادية، في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن جيش الاحتلال اقتحم منطقة خلة النحلة، واقتلع عشرات أشجار الزيتون التي يزيد عمرها على 10 أعوام، وجرف أراضي، وهدم جدرانا استنادية.

وأضاف أن المنطقة مستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف الاستيلاء عليها بغرض التوسع الاستيطاني، علما أنه تقام على مقربة منها مستوطنة "آفرات".

يذكر أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت خلة النحلة قبل يومين، وشرعت برعي أغنامها فيها، فيها قبل أن يتم التصدي لهم من قبل المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟