العميد أبو شعر:"انخفاض معدل الجريمة بنسبة 10% خلال العام 2020"

غزة- الرأي

تعد وحدة التخطيط والتدريب في جهاز الشرطة من الوحدات الرئيسية والمركزية التي تتبع بشكل مباشر لمدير عام الشرطة وتتكون من عدد من الأقسام الرئيسية لكل قسم منها مهام منفصلة .

وفي هذا الصدد أكد العميد أيوب أبو شعر مدير وحدة التخطيط والتطوير على أهمية إعداد الخطط الخاصة بجهاز الشرطة والدراسات والبحوث والتدريب والمتابعة التي تقوم بها وحدة التخطيط والتطوير في الشرطة.

وقال العميد أبو شعر : " إن وحدته تنقسم إلى خمسة أقسام رئيسية قسم الإحصاء والمعلومات ،وقسم الجودة وتقييم الأداء و قسم التخطيط والمتابعة ،وقسم الدراسات والبحوث ،وقسم التدريب التخصصي .

وذكر أن وحدته لها ممثل في كافة المحافظات والإدارات والوحدات في جهاز الشرطة يتم من خلاله تنسيق الدورات التدريبية ورفع الاحصاءات والخطط بشكل مستمر.

وقال أبو شعر " لدينا طاقم مدرب ومؤهل للعمل في مجالات تخصص الإدارة حيث أن معظمهم ضباط من حملة الشهادات العليا والتخصصية" .

وعن الخطة التشغيلية لجهاز الشرطة لعام 2020 أشار أبو شعر إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل ملحوظ على تطبيقها ولكن تم انجاز ما نسبته 91 % من الخطة رغم كل التحديات والعقبات .

وأوضح أبو شعر أن التقارير الإحصائية التي أصدرها جهاز الشرطة سجلت انخفاضاً في معدل الجريمة بنسبة 10% خلال عام 2020 رغم ازدياد عدد السكان ،وحالة الطوارئ وأزمة الكورونا إلا أن الشرطة استطاعت الحفاظ على الأمن والسكينة العامة .

وعن خطة جهاز الشرطة خلال 2021 قال أبو شعر " تم إعداد الخطة بشكل كامل ورفعها لوزارة الداخلية وتم توزيعها على كافة مكونات جهاز الشرطة.

وبيَّن العميد أبو شعر أن الخطة اشتملت على "7" غايات و "28" هدف رئيسي و "114" هدف تشغيلي ،موضحاً أن إجمالي الأنشطة للخطة التشغيلية لجهاز الشرطة للعام الحالي"584" نشاط ، مصنفة كالتالي "46" نشاط اداري ومالي و"126" نشاط أمني ،و"74" نشاط تدريبي وتعبوي ،و"47" نشاط تقني ،و"52" نشاط خدماتي ،و"28" نشاط رقابي، و "94" نشاط يختص بالعلاقات العامة والإعلام ،و "62" نشاط علمي وتوعوي بالإضافة الى "42" نشاط قانوني.